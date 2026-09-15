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Rescatan con vida a 18 personas tras hundimiento de catamarán entre Taboga y Taboguilla

Rescatan con vida a 18 personas tras hundimiento de catamarán entre Taboga y Taboguilla
SENAN | Personas rescatadas por el Senan.
Redacción Web
15 de septiembre de 2026

Un total de 18 personas fueron rescatadas con vida por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) luego que la embarcación tipo catamarán en la que viajaban zozobrara y se hundiera durante la noche de este lunes entre las islas Taboga y Taboguilla.

El grupo estaba conformado por 16 pasajeros y dos tripulantes, quienes permanecieron en el mar hasta ser localizados por los equipos de búsqueda y rescate.

La emergencia fue reportada a través de la línea 108, luego de que se alertara que la embarcación estaba haciendo agua. Ante la situación, el Centro Regional de Operaciones Aeronavales activó los protocolos de búsqueda y rescate y desplegó las embarcaciones BPC-2805, BPC-3705 y BPC-3014, además de la patrullera P-204.

El capitán Elieser Castillo, jefe del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR), explicó que cuando las unidades llegaron al área el catamarán ya se había hundido. Los aeronavales lograron localizar a los 18 ocupantes agrupados en el mar y utilizando sus chalecos salvavidas.

“Una vez en el área, nuestras embarcaciones lograron localizar a un grupo de personas en el agua, quienes se mantenían con sus chalecos salvavidas. Esto permitió el rescate exitoso de las 18 personas”, indicó Castillo.

Tras ser puestos a salvo, los pasajeros y tripulantes fueron trasladados hasta el muelle 3 de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. En el lugar recibieron atención de paramédicos del Senan, del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) y del Ministerio de Salud.

Las evaluaciones médicas determinaron que las 18 personas se encontraban estables y fuera de peligro.

Mientras tanto, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron el naufragio y determinar las causas del hundimiento de la embarcación.

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