Imputan cargos a cuatro estudiantes por el caso de auxilios económicos

La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por peculado agravado por extensión a cuatro personas, a quienes además se les ordenó el reporte periódico los 17 de cada mes y la obligación de mantenerse en el domicilio, relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de auxilios económicos entre 2019 y 2024.

“La investigación está relacionada con la posible malversación de fondos del programa de auxilios económicos del IFARHU, ya que a estas personas se les desembolsó más de B/19,000, de los cuales no pudieron justificar entre B/14,000 y B/18,000 aproximadamente, a pesar de haber entregado facturas, varias de ellas en mal estado, que totalizaban una cifra inferior a B/1,000, para estudios en una universidad estatal, los cuales no superaban los B/500”, informó el Ministerio Público.

En este caso, hay una quinta persona vinculada que no logró ser notificada y cuya audiencia se reprogramó para el próximo 31 de octubre.