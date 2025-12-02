IMPHA preveé salida tardía de la temporada lluviosa en el Pacífico panameño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) anunció que se espera una salida tardía de la temporada lluviosa en las diversas regiones del Pacífico.

La Ing. Lau, directora de Climatología del IMPHA advirtió que “el periodo de transición de la temporada seca a lluviosa 2026 podría ocurrir con un retraso de una a cuatro semanas. Esto significa que probablemente las lluvias inicien en las últimas semanas de mayo de 2026.”

Se espera que la salida de la temporada lluviosa se retrase en todas las provincias de la vertiente del Pacífico, es decir, no se daría en el periodo climatológico (1991-2020) correspondiente.

Durante la presentación de la Perspectiva Climática para los meses de diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026 como parte de los resultados del LXXIX Foro del Clima de América Central, se detalló que, en la vertiente del Pacífico: provincias de Chiriquí, Veraguas (Centro y Sur), Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, sureste de Panamá (San Miguelito y Chimán) y Noreste de Darién los análisis realizados reflejan mayor probabilidad que las lluvias presenten un comportamiento normal, pero no se descarta un segundo escenario con tendencia que las lluvias se presenten ligeramente por arriba de lo normal.

Hacia el Sur de la provincia de Darién (Chepigana, Pinogana y Comarca Emberá Wounaan), Panamá este (Chepo), Suroeste de Panamá Oeste (Chame y San Carlos) reflejan mayor probabilidad que las lluvias presenten un comportamiento arriba de lo normal.

En la vertiente del Caribe: las regiones Oriente de Bocas del Toro (Oriente de Almirante y Chiriquí Grande), Norte de Veraguas y Norte comarca Ngäbe-Buglé, Costa abajo de Colón y Noroeste de Coclé y la comarca Guna Yala, se espera que el comportamiento de las lluvias sea arriba de lo normal.

Hacia el Occidente de Changuinola y Bocas del Toro, Costa arriba de Colón, Noreste de Coclé se prevé un escenario normal.

La Ing. Alcely Lau indicó que “en ambas vertientes, Pacífico y Caribe, donde los escenarios proyectados indican valores de lluvia por arriba de lo normal, el incremento podría concentrarse principalmente en diciembre de 2025 y enero de 2026, con un aumento estimado de hasta un 20 % respecto a los niveles típicamente registrados en ese período.”

Temperatura, Humedad Relativa y Sensación Térmica: los modelos estadísticos y dinámicos coinciden en estimar un aumento de las temperaturas máximas promedio del aire aproximadamente 1 grado Celsius (°C) y una disminución de las temperaturas mínimas promedio 2°C más frías con respecto a la climatología.

Durante los meses de diciembre de 2025 a marzo de 2026, las temperaturas máximas podrían oscilar entre 27°C a 38°C, las temperaturas mínimas podrían bajar a 17°C. La humedad relativa se estima en el rango de 75% a 85%.

En consecuencia, es probable que en las horas más cálidas del día se perciba una sensación térmica desde 35°C hasta 45°C. Vientos: se prevé un aceleramiento de los vientos provenientes del Noreste y Sureste.

Durante el cuatrimestre, las velocidades promedio de los vientos próximo a la superficie oscilarán entre 3 a 5 metros por segundo.

El pronóstico indica que, un dentro de la temporada seca, pueden presentarse aguaceros aislados; por ello, en ocasiones se le denomina también temporada “poco lluviosa”.

En contraste, en la vertiente del Caribe las lluvias persisten durante todo el año, aunque tienden a disminuir durante febrero y marzo.