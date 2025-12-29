$!Hoy se analizará crisis con especialistas médicos

La falta de una política de estímulo o incentivo al recurso humano coherente y actualizada es la principal causa de la baja participación de médicos especialistas en las convocatorias que realiza la Caja de Seguro Social para ocupar plazas en el interior del país.

“Los gremios como AMOACSS le han recordado a las autoridades que por más que intenten obligar a profesionales, si no se mejoran salarios atrasados para la capital hace 10 años y el sobresueldo de región apartada, qué preferimos modernizar llamando área de difícil condición laboral, no habrá postulantes, ni quienes resistan trabajar mucho tiempo sin renunciar en malas condiciones”, remarcó el Dr. Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontología y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS).

En la reciente convocatoria, la CSS informó que no contó con el interés de especialistas en Cardiología, Medicina Crítica, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría para trabajar en la provincia de Bocas del Toro.

Por su parte, el Dr. Domingo Moreno, líder de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), planteó la necesidad de este tipo de expertos en los centros médicos de la capital y cabeceras de provincias.

“El Estado debe publicar en los medios las necesidades que existen en estos lugares apartados, porque a veces se brinda la información de manera incompleta, por lo que no surge el interés. No existe una correlación entre la infraestructura que existe y los especialistas que se requieren precisamente porque no hay una planificación adecuada”, explicó.

De la CSS informaron que hoy darán más detalles sobre los especialistas, tras analizar la situación.