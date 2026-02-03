Horarios de las oficinas públicas y comercios durante el Carnaval

Este año las fechas de celebración del Carnaval se extienden del viernes 13 al martes 17 de febrero. Por ello, las entidades gubernamentales y comercios en general están adecuando sus horarios para estos días de asueto.

En el caso de las oficinas públicas y municipales en todo el territorio nacional, el Decreto Ejecutivo N.° 3 de 2026 ha ordenado el cierre para el lunes 16 y el miércoles 18 de febrero de 2026 (Miércoles de Ceniza).

No obstante, el documento establece excepciones para los servicios esenciales que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativos.

Estas entidades son: el IDAAN, instituciones de salud (hospitales, clínicas y policlínicas de la CSS y el Minsa), centros de servicios postales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la ATTT, el Metro de Panamá, MiBus, Sinaproc, Migración, los estamentos de la Fuerza Pública, Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo, ETESA, la Agencia de Alimentos y las entidades auxiliares en recintos portuarios y aeropuertos.

Para garantizar la continuidad administrativa, el decreto ordena que los servidores públicos laboren una hora adicional después de su horario regular de salida en fechas específicas. Finalmente, el decreto recuerda que, conforme al Artículo 46 del Código de Trabajo, el Martes de Carnaval (que en 2026 cae el 17 de febrero) es día de descanso obligatorio.