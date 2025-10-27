Habilitan extensión de pasarela en la estación del metro de Albrook

La extensión de la pasarela que conecta la estación del metro de Albrook con la Gran Terminal Nacional de Transporte, se habilitó, informó la empresa.

Esta nueva infraestructura, que forma parte de la ampliación para la futura Línea 3, tiene una extensión de aproximadamente 32.7 metros, conecta directamente con el costado exterior de la estación Albrook. Hoy, está equipada con escaleras eléctricas, escaleras fijas y elevador, garantizando accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad.

La nueva pasarela cuenta con un techo provisional, al igual que otros elementos temporales, para permitir el funcionamiento seguro mientras se continua con la construcción de la estructura permanente que cubrirá la estación ampliada (L1 y L3), consolidando la integración entre ambas líneas, en paralelo a la operación regular de la estación Albrook, una de la más transitada de Línea 1, aseguró en un comunicado el Metro de Panamá.

Siguiendo el cronograma de obra se realizan trabajos en la losa superior, cuartos técnicos, instalación de cubierta temporal, desmontaje de estructuras existentes y excavaciones en la losa de fondo y el andén.

Para garantizar la movilidad mientras se habilita la pasarela permanente, contaran con personal en la estación que brindará orientación a los usuario.