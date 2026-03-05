Gobierno de Panamá dice que puertos del Canal operan con “normalidad”

Los dos puertos del canal de Panamá bajo control del gobierno panameño tras la anulación del contrato con la hongkonesa CK Hutchison Holdings operan con normalidad, aseguró este jueves a la AFP el ministro del ramo.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino intervino el 23 de febrero los puertos Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, después de que la justicia panameña anulara la concesión que permitió a Hutchison operar esas terminales desde 1997.

Actualmente Balboa es operado por APM Terminals, subsidiaria de la danesa Maersk, y Cristóbal, por Terminal Investment Limited (TiL), del gigante suizo MSC, mediante contratos por 18 meses firmados con el gobierno.

“Ambos puertos están funcionando con normalidad, se ha logrado habilitar ya ambas terminales portuarias desde la semana pasada”, dijo el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Añadió que ya están abiertas las entradas para el movimiento de carga en contenedores y que los sistemas operativos y tecnológicos funcionan “de manera exitosa”.

Según Icaza, al menos seis barcos han llegado a cada puerto y han sido atendidos “perfectamente”, con frecuencias acordes a las previsiones del gobierno.

En 2025, por los puertos panameños transitaron casi 10 millones de contenedores, de los cuales un 38% pasó por las terminales operadas por Panama Ports Company, filial de Hutchison.

El gobierno, que niega que se trate de una expropiación a la compañía hongkonesa, prevé lanzar nuevas licitaciones para que distintas empresas operen bajo concesión esas infraestructuras marítimas.

La Corte Suprema de Panamá revocó la concesión por considerarla lesiva para el país, en medio de presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal.

Hutchison calificó de “ilegal” la toma de los puertos y anunció que impugnará el fallo ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París.

El presidente panameño acusó a la filial de Hutchison de falta de transparencia. “Esa empresa hizo y deshizo en Panamá por décadas”, criticó Mulino recientemente.

La anulación de la concesión se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país construyó e inauguró el canal de Panamá en 1914, amenazara con retomar el control de la vía interoceánica bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison.