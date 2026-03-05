Luis Santanach asumirá como director encargado del IDAAN

El presidente José Raúl Mulino informó este jueves 5 de marzo la designación de Luis Santanach como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). El anuncio surge tras la renuncia del ingeniero Rutilio Villarreal, quien deja la titularidad de la institución.

“Ahora toca la Junta Directiva del IDAAN iniciar un proceso para elegir un nuevo director, ese no lo nombro yo directamente. Lo ratificará en su momento la Asamblea Nacional”, explicó Mulino.

Añadió que “mientras tanto, asumirá el cargo de director encargado el ingeniero Luis Santanach, actualmente subdirector ejecutivo, quien goza de una amplia experiencia sobre todo en el manejo de plantas de aguas, por su trabajo en el Canal de Panamá”.