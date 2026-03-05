Mulino viaja mañana a Miami para participar de la cumbre de Trump

El presidente José Raúl Mulino recordó que viajará a Miami, Estados Unidos, para participar en una cumbre de jefes de Estado latinoamericanos convocada por Donald Trump para el sábado 7 de marzo.

“Mañana viajo a Miami durante el día. Es una reunión que inicia a los 12 mediodía, en el hotel Doral, al sur de la ciudad de Miami. La agenda se extenderá hasta las 7 de la noche”, dijo Mulino.

Explicó que, “en realidad no hay un formato muy definido... Tengo una amplia expectativa sobre esa reunión, son 12 presidentes de América Latina. Se hablará sobre el entorno mundial y regional”.