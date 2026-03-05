Mulino viaja mañana a Miami para participar de la cumbre de Trump

El presidente José Raúl Mulino recordó que viajará a Miami, Estados Unidos, para participar en una cumbre de jefes de Estado latinoamericanos convocada por Donald Trump para el sábado 7 de marzo.'Mañana viajo a Miami durante el día. Es una reunión que inicia a los 12 mediodía, en el hotel Doral, al sur de la ciudad de Miami. La agenda se extenderá hasta las 7 de la noche', dijo Mulino.Explicó que, 'en realidad no hay un formato muy definido... Tengo una amplia expectativa sobre esa reunión, son 12 presidentes de América Latina. Se hablará sobre el entorno mundial y regional'.