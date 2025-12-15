Fundapromat impulsa el gusto por las matemáticas

A.Rodríguez | La Fundación Panameña para la Promoción de la Matemática (Fundapromat) enfoca su labor en transformar la percepción negativa que muchas personas mantienen hacia esta ciencia, apostando por actividades recreativas y gratuitas que fomentan el gusto y la curiosidad por los números.

La directora de Fundapromat, la doctora Jeanette Shakalli, explicó que estos esfuerzos buscan ayudar a que las personas le pierdan el miedo a las matemáticas, un temor que afirma suele inculcarse desde edades tempranas. Señaló que las actividades recreativas permiten que el aprendizaje sea una experiencia positiva y divertida, reforzando al mismo tiempo habilidades para resolver problemas cotidianos.

Shakalli detalló que su misión no es impartir clases ni tutorías, sino motivar a niños, jóvenes y adultos a descubrir que las matemáticas pueden ser entretenidas, accesibles y útiles para la vida diaria.

Asimismo la directora manifestó que para ello, organiza eventos abiertos al público donde participan desde familias completas hasta docentes y padres de familia, creando espacios amigables para aprender jugando, siendo esta la mejor manera de adquirir los conocimientos.