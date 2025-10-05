Fuerte lluvia afectó varios sectores de Boquete, en Chiriquí

La intensa lluvia registrada este domingo 5 de octubre en la provincia de Chiriquí provocó diversas afectaciones en el distrito de Boquete, según informaron las autoridades.

De acuerdo con datos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el desbordamiento de varias quebradas ocasionó inundaciones en distintos puntos del distrito, incluyendo áreas como detrás de la biblioteca, la entrada de El Salto, el centro del pueblo, Josefa Montero, El Tropezón, Palo Alto, la quebrada La Sumbona, Eco Park y Casa Vieja.

Personal de los Camisas Rojas realizó evaluaciones en varios sectores debido a los daños registrados en la comunidad.

El teniente coronel José Luis Bandini, comandante segundo jefe de la Zona Regional de Chiriquí, informó que el personal de la estación de Boquete, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), continúa realizando labores de verificación de daños y monitoreo en las zonas vulnerables, con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes y atender cualquier situación que se presente producto del torrencial aguacero.

Asimismo, se mantiene un contingente preparado para brindar apoyo en caso de que las condiciones climáticas empeoren, mientras que el personal voluntario permanece en estado de alerta, siguiendo las directrices del Comando de Incidente.

Las autoridades recordaron a la población mantener la precaución, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y reportar de inmediato cualquier emergencia a la línea 103, o comunicarse con la Estación Local de Boquete a los teléfonos 728-3721 y 728-3722.