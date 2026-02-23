Nacionales

Fracasa gestión de desechos en los distritos del interior del país

Debido a la falta de vertederos en diversas provincias, persisten los problemas por la basura

MiAmbiente | Vista aérea de un vertedero a orilla de calle en Panamá.
Cortesía | Camión.
Amilkar Rodriguez
23 de febrero de 2026

La deficiencia en la recolección de la basura, la falta de pago, insumos y la escasez de vertederos hacen que, en los distritos de Macaracas, Chame, Antón y La Chorrera, persistan los problemas y sin ninguna solución concreta, informan las autoridades.

Respecto al tema, el alcalde de Macaracas, Eliécer Cortés, explicó que “ante el cierre del vertedero, el municipio ha tenido que trasladar la basura a los distritos de Las Tablas, Guararé y La Villa (en la provincia de Los Santos), con el apoyo de un día a la semana en cada uno, lo que ha logrado mitigar un poco la disposición de la basura, pero necesitamos una solución integral”.

Cortés Añadió que se han reunido con el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), “ya que se trata de un proyecto a largo plazo, debido a que la situación afecta no solo a las autoridades, sino también a comercios, escuelas y centros de salud”.

En tanto, el diputado Edwin Vergara, del circuito 13-3, señaló que “tras el cierre del vertedero del distrito de Chame, los residuos se deben trasladar hasta el relleno sanitario el Diamante en La Chorrera, a casi 50 kilómetros, lo que incrementa los costos y complica la logística por la falta de equipos adecuados”.

En esa línea, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, el alcalde Eric Domínguez manifestó que enfrentan la falta de camiones y la morosidad en los pagos, lo que dificulta la recolección.

“En todo Panamá hay problemas con la basura; no hay un municipio donde este tema no esté presente”, dijo el Ministerio de Ambiente
MiAmbiente ordenó el cierre de vertederos

ml | El vertedero municipal de Chame fue cerrado el 30 de julio de 2025, ya que según las autoridades causaba serios daños a los manglares de la Bahía de Chame y a la salud local. Posteriormente, el 31 de julio del 2025, el Ministerio de Ambiente ordenó el cierre del vertedero de Macaracas tras más de 50 años de funcionamiento, para frenar la severa contaminación de los ríos Estivaná y La Villa, en la provincia de Los Santos.

