Persiste el irrespeto de los ciudadanos hacia la Policía

En Panamá, el irrespeto hacia los agentes de la fuerza pública puede tener consecuencias legales cuando se considera una falta administrativa o un delito, especialmente si interfiere con el trabajo de los uniformados

ML | Agresión a un oficial en manifestación en la UP en 2025.
Pexels | Un juez.
23 de febrero de 2026

En el país se ha vuelto habitual ver, en las redes sociales, videos donde se muestra a ciudadanos enfrentar a los uniformados de la Policía Nacional en las calles. La agresión verbal hasta lanzarle objetos contundentes, forman parte de esos actos de irrespeto hacia las autoridades. Un caso reciente se dio durante el Carnaval, cuando un policía fue víctima de hurto de un arma de fuego, en la provincia de Colón.

El irrespeto a la policía en Panamá es un tema que tiene implicaciones legales, sociales y culturales, según expertos consultados por Metro Libre. Para el exministro de Seguridad Jonattan Del Rosario “una Policía comprometida con el respeto de los derechos individuales actúa bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y dignidad humana, entendiendo que la autoridad no se impone por la fuerza, sino que se legitima a través del respeto y la confianza ciudadana”.

Destacó que “al mismo tiempo, no podemos desconocer que muchas de las manifestaciones de violencia, conductas antisociales y conflictos que hoy enfrentamos están vinculadas a una crisis de valores en el tejido social, donde el rol formativo de las familias resulta fundamental”. De la Policía indicaron que “repudian estos actos de violencia e irrespeto hacia los miembros de la fuerza pública, quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la ciudadanía”.

$!Persiste el irrespeto de los ciudadanos hacia la Policía
En diciembre de 2025, un miembro de la fuerza pública falleció de un disparo cuando laboraba en Caimitillo
¿Qué puede pasar legalmente?

ml | En el artículo 360 del Código Penal se establece el delito contra los servidores públicos y sanciones con prisión de dos a cinco años. También pueden darse otro castigos como multas que van de los $5 a los $500.

