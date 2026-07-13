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Filtrado de motos: entre seguridad vial y la movilidad en las calles

Entre reclamos, ciudadanos y pedidos de modernización: Panamá debate el uso de motocicletas

Filtrado de motos: entre seguridad vial y la movilidad en las calles
PEXELS | Un motorizado circulando en la vía pública.
Gina Arias Rivera
13 de julio de 2026

Uno de los reclamos frecuentes de la ciudadanía es la forma en que algunos motociclistas circulan en las calles, especialmente cuando transitan entre carriles o por el centro de la vía. Ante esta situación, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene un operativo de fiscalización a motociclistas a nivel nacional

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que buscan “controlar la utilización indebida de vehículos y garantizar la seguridad vial”, luego de reportes de maniobras que ponen en riesgo a los propios motociclistas y otros conductores.

El Movimiento Motorizado Ciudadano sostiene que el filtrado de motocicletas ya ha sido regulado en Estados Unidos y Australia, donde se permite bajo condiciones específicas de velocidad, seguridad y circulación. “El problema de fondo no es el motorizado, es el colapso de nuestra organización vial”, señalaron, al insistir en que la discusión debe incluir infraestructura y normas actualizadas.

119
mil motos circulan, según el Registro Único Vehicular Motorizado
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