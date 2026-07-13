Filtrado de motos: entre seguridad vial y la movilidad en las calles

Uno de los reclamos frecuentes de la ciudadanía es la forma en que algunos motociclistas circulan en las calles, especialmente cuando transitan entre carriles o por el centro de la vía. Ante esta situación, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene un operativo de fiscalización a motociclistas a nivel nacional

El director de la ATTT, Nicolás Brea, indicó que buscan “controlar la utilización indebida de vehículos y garantizar la seguridad vial”, luego de reportes de maniobras que ponen en riesgo a los propios motociclistas y otros conductores.

El Movimiento Motorizado Ciudadano sostiene que el filtrado de motocicletas ya ha sido regulado en Estados Unidos y Australia, donde se permite bajo condiciones específicas de velocidad, seguridad y circulación. “El problema de fondo no es el motorizado, es el colapso de nuestra organización vial”, señalaron, al insistir en que la discusión debe incluir infraestructura y normas actualizadas.