$!Falta de recursos y seguimiento frenan protección de las víctimas

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La orden de alejamiento está establecida en la Ley 38 de 2001 como una medida de protección que se aplica, generalmente junto con otras, para evitar que la víctima sea agredida después de presentar la denuncia. Según información suministrada por el Ministerio Público, una vez presentada la denuncia, el fiscal debe valorar y determinar cuáles son las medidas. Para el seguimiento, la información se remite a la Policía Nacional, que debe atender el llamado de la víctima y realizar visitas de verificación al hogar. Además, la víctima debe conocer el procedimiento notificar de inmediato a la Fiscalía sobre cualquier acto de quebrantamiento.