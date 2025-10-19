Fallece una de las víctimas de la explosión en PH de El Bosque

La doctora Ambar Guelfi de Obaldía, quien resultó herida tras una explosión registrada en un apartamento del edificio residencial PH Alsacia Towers, ubicado en el sector de El Bosque, vía Ricardo J. Alfaro, falleció la tarde de este domingo, confirmaron fuentes oficiales.

La víctima fue ingresada el pasado jueves 16 de octubre en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.La explosión dejó inicialmente tres personas heridas: una mujer de 37 años con quemaduras en el 70 % de su cuerpo, otra de 62 años con lesiones en el 40 %, y un niño de nueve años con quemaduras de consideración.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá continúa las investigaciones para determinar las causas del siniestro, mientras familiares y vecinos lamentan el deceso de Guelfi de Obaldía, quien se convirtió en la primera víctima fatal de este trágico suceso.

De igual forma, la administración del PH emitió un comunicado en el que ofreció condolencias a los familiares y seres queridos tras este trágico hecho.