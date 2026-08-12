Extraditan desde Colombia a “Comanche”, señalado por narcotráfico y blanqueo

La Policía Nacional informó este miércoles que Interpol Panamá extraditó desde Colombia a Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, alias “Comanche”, señalado por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Sánchez Rodríguez fue capturado en Medellín en enero de 2025, donde utilizaba una identidad falsa. Era uno de los más buscados dentro de la Operación Jericó y por información para su captura se ofrecía una recompensa de 30 mil dólares.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue trasladado a la sede de la DIJ, donde quedó a órdenes de las autoridades competentes, indicaron de la Policía.

Según las investigaciones, alias “Comanche” estaría vinculado con pandillas locales y el Clan del Golfo, además de ser señalado por coordinar el ingreso de lanchas con cocaína desde Colombia hacia Panamá y utilizar empresas fachada para el presunto blanqueo de capitales.