Exrepresentantes y exalcalde, arrestados por presunto peculado

Once exrepresentantes y un exalcalde en el 2025 han sido puestos a órdenes de las autoridades por el presunto delito de peculado.

Según el Ministerio Público, las medidas aplicadas a los exfuncionarios aprehendidos incluyen detención preventiva, impedimento de salida del país, reportes periódicos, prohibiciones de acercamiento y otros mecanismos cautelares destinados a asegurar el proceso judicial.

En este sentido, Luis Gómez, procurador general de la Nación, destacó que presentó ante la Asamblea Nacional “dos proyectos de ley clave para fortalecer la lucha contra la corrupción, centrados en endurecer las penas, agilizar los procesos judiciales y cerrar vacíos legales que han favorecido la impunidad”.

Gómez enfatizó que el proyecto también refuerza las capacidades del Ministerio Público, otorgando a los fiscales facultades para realizar investigaciones patrimoniales, ordenar la aprehensión provisional de bienes, clasificar causas como complejas y mantener la reserva del sumario hasta por 30 días, según lo ameriten las investigaciones.

En tanto, Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación, señaló que “no hemos logrado cerrar los espacios de impunidad que se abren cada vez que tenemos un informe de auditoría que hable de lesión patrimonial y una malversación”.

Asimismo, la exdiputada expresó que existe un fracaso en el sistema, ya que se han dado casos donde no se ha podido vincular a nadie a pesar de las investigaciones y resaltó que, cuando se logra la condena, la persona no cumple la pena de prisión, lo que desincentiva el proceso de adecentamiento y hace afianzar más la convicción de que ellos están por encima de la ley.