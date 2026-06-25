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Estudiantes de la UP piden que nuevo rector mejore la academia

Los estudiantes de la Universidad de Panamá piden que la nueva autoridad universitaria haga cambios eficientes

Estudiantes de la UP piden que nuevo rector mejore la academia
Cortesía | Estudiantes en la entrada principal de la Universidad de Panamá.
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Amilkar Rodriguez
25 de junio de 2026

Mejorar la infraestructura, fortalecer la parte administrativa, arreglar las cafeterías, optimizar los servicios de internet y corregir la parte académica, son algunas de las prioridades que debe gestionar el nuevo rector que gane las elecciones en la Universidad de Panamá, informaron los estudiantes de esta casa de estudios superiores, en un sondeo realizado por Metro Libre.

El dirigente estudiantil Wilfredo Tello señaló que, “si bien es cierto son muchas cosas las que hay que mejorar en nuestra universidad, creo que los más importante es fortalecer la parte académica de nuestro pénsum, con mejores laboratorios y una eficiente utilización de la tecnología.

En este sentido, los candidatos a rectores en entrevistas realizadas por este medio han hablado de sus proyectos y dentro de ellos han mencionado que le darán prioridad a la academia universitaria, tal es el caso de Denis Chávez, quien manifestó que “la principal universidad pública del país debe impulsar una profunda transformación académica y administrativa para responder de manera más efectiva a las demandas de los estudiantes, el mercado laboral y la sociedad panameña”.

Desde el pasado 1 de junio los candidatos empezaron a realizar sus campañas electorales, para las elecciones del próximo 1 de julio.

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Un aproximado de 77 mil estudiantes podrán votar en las elecciones para nuevo rector de la Universidad de Panamá
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