$!Escuelas, universidades e institutos de formación reanudan clases

Al menos 770 centros educativos a nivel nacional retomarán las clases mañana, luego de que el Ministerio de Educación anunciara el reinicio progresivo de las actividades académicas en los planteles que se encuentran operativos en 12 regiones del país, como parte del proceso de retorno a la normalidad tras el terremoto.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, informó que “las regiones donde se reanudarán las clases son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé”.

Vega Osorio explicó que “el regreso de los estudiantes estará condicionado a que los planteles reúnan las condiciones necesarias para operar de manera segura”. Asimismo, indicó que “el personal docente y administrativo acudirá hoy a las aulas para coordinar las actividades escolares y preparar las instalaciones antes de recibir a los alumnos”.

Por su parte, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Marcela Herrera, señaló que: “Desde el primer momento hemos estado sobre el terreno evaluando cada plantel y hoy podemos decir con total certeza que, de los 3,112 centros educativos, la enorme mayoría ha resistido el sismo”.

La funcionaria precisó que “las clases no se reanudarán por el momento, en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, debido a las evaluaciones y los daños identificados en los planteles”. En el caso de Veraguas, detalló que cerca del 50 % de las escuelas presentan afectaciones, principalmente en cielorrasos y acabados.

En tanto, René García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que se han evaluado más de 800 escuelas y que continúan las inspecciones estructurales en distintos centros educativos del país.

García agregó que también se han realizado evaluaciones en planteles de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, así como en la ciudad capital. Aunque algunos de estos centros no presentan daños, aseguró que las inspecciones buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y demás trabajadores de la comunidad educativa.