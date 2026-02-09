Entidades de seguridad y salud trabajarán durante el Carnaval

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) se mantendrán laborando de forma regular durante los días de Carnaval.

En materia de salud, el director regional del Minsa de San Miguelito, Algis Torres, informó que “las autoridades sanitarias reforzarán la supervisión del agua utilizada en los culecos y se inspeccionarán los camiones cisterna con el objetivo de confirmar que no hayan sido utilizados para el transporte de hidrocarburos”. Agregó que estos vehículos deberán presentar la documentación correspondiente, que incluye certificación del propietario, registro vehicular, copia de la cédula y constancia de procedencia del agua emitida por el Ministerio de Ambiente.

Por su parte, la coordinadora de Control de Alimentos del Minsa, Magaly Bullen, explicó que “el plan de trabajo para los carnavales contempla tanto operativos como preoperativos, durante la última semana previa a las festividades se realizarán inspecciones en los establecimientos fijos ubicados en las áreas de celebración y en restaurantes a lo largo de la vía Panamericana, especialmente en Penonomé, Aguadulce y Antón. En estas revisiones se verificará el estado de los productos, la vestimenta del personal y la vigencia de los carnés de salud”.

En cuanto a la seguridad, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que más de 10 mil unidades policiales serán desplegadas a nivel nacional como parte del dispositivo de seguridad, con el objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana durante las festividades del Carnaval.