Embajada de EE.UU. entrega a Panamá equipos de emergencia valorados en $500 mil

La Embajada de Estados Unidos en Panamá entregó equipos de respuesta a emergencias valorados en aproximadamente $500,000 al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), para reforzar la capacidad del país ante desastres y otras situaciones de crisis.

La entrega se realizó en Milla 8, San Miguelito, en una ceremonia en la que participaron el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera, la secretaria ejecutiva de CONADES, Azihra Valdés Madrid, y el director del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Larry Solís.

La donación, canalizada a través del Comando Sur de Estados Unidos, incluye carpas de alta resistencia, catres, equipos de iluminación y otros recursos logísticos para habilitar albergues temporales.

Según la Embajada, CONADES distribuirá parte de estos equipos entre instituciones de seguridad y servicios públicos, entre ellas SENAFRONT y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El objetivo es que las autoridades panameñas puedan disponer de los equipos y responder con mayor rapidez ante emergencias provocadas por eventos naturales, así como proteger infraestructura crítica y mantener el funcionamiento de servicios esenciales.

La Embajada indicó que contar previamente con estos recursos permitirá habilitar albergues temporales y reducir la necesidad de recurrir a intervenciones externas durante situaciones de emergencia.

“Cada acción que emprendemos debe garantizar que Estados Unidos y nuestros socios sean más seguros, más fuertes y prósperos”, afirmó Cabrera durante el acto.

El embajador añadió que Estados Unidos continuará trabajando con el Gobierno panameño para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y respuesta ante emergencias.