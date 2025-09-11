El presidente Lula da Silva visitará Panamá en enero de 2026

El 28 de enero del próximo año, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva estará en Panamá para inaugurar el foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, anunció el mandatario José Raúl Mulino.

“Al presidente le interesó mucho el foro y vendrá en esa fecha del próximo año”, manifestó Mulino.

La segunda edición del Foro Económico Internacional se llevará a cabo el 28 y 29 de enero de 2026 en Panamá.

El evento reunirá a gobiernos, sector privado y sociedad civil para debatir caminos de integración y transformación productiva sostenible para América Latina y el Caribe.