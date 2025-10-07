El nuevo Comisionado de Nacional Semiconductores

El doctor Darío Solís Caballero fue designado como nuevo Comisionado Nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, entidad adscrita a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El anuncio fue realizado por el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt.

El nombramiento del Dr. Solís se dio tras su selección de una terna presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores.

Con una sólida trayectoria en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, el nuevo comisionado combina experiencia académica, científica y empresarial. Ha participado activamente en la captación de talento científico y en la promoción de alianzas multisectoriales para proyectos de investigación y desarrollo (I+D).

En su carrera, el Dr. Solís se ha desempeñado como director general del Centro de Innovación e Investigación Logística de Georgia Tech Panamá, asesor del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en temas de investigación e innovación, y profesor de ingeniería mecánica y eléctrica en la misma institución.También trabajó como científico investigador senior en el Simulador Nacional de Conducción Avanzada de la Universidad de Iowa, donde lideró la División de Modelado y Simulación.

En el ámbito privado, fue presidente de Verde Power Corporation, S.A., además de consultor en estrategias de desarrollo de negocios e innovación y director de Austral Ingeniería y Software Inc.

El nuevo comisionado es ingeniero electromecánico y becario Fulbright, con una maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica. Fue el primer doctor especializado en modelado y simulación del National Advanced Driving Simulator.Ha publicado en seis revistas científicas, ocho reportes técnicos y nueve conferencias, además de participar en seminarios y talleres internacionales.

Entre sus principales funciones, el Dr. Solís deberá representar y atraer inversiones para el sector de semiconductores en Panamá, coordinar esfuerzos interinstitucionales, gestionar proyectos estratégicos y representar al país en foros internacionales relacionados con la industria.

La Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores, presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, e integrada por el secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, participará del 7 al 9 de octubre en SEMICOM West, evento que se celebrará en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, considerado la principal exposición de microelectrónica en Norteamérica.

La industria de los semiconductores es vista como un eje estratégico para el desarrollo tecnológico del país, al fomentar la colaboración, la formación de talento y la atracción de inversión en un sector clave para la innovación global.