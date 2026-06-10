El Minsa investiga el origen de malos olores en Las Tablas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que investiga el origen de los malos olores reportados en diversos sectores del distrito de Las Tablas.

Como parte de estas acciones, personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNACAVV) y de la Región de Salud de Los Santos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), realizará inspecciones y evaluaciones en distintos puntos de la localidad para identificar las posibles fuentes generadoras de este inconveniente, detalló la institución en un comunicado.

Las diligencias incluirán recorridos de campo, levantamiento de información técnica y la evaluación de diversos sitios que pudieran estar relacionados con la situación, con el fin de recopilar los elementos necesarios para determinar las causas y establecer las medidas correspondientes, de acuerdo con las competencias de cada institución.

El Minsa en Los Santos pide ayuda a la población para reportar oportunamente estas situaciones.