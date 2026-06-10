$!La UNACHI elegirá nuevo rector el 19 de agosto

Para el miércoles, 19 de agosto, está programada la elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), quien completará el periodo 2023-2028 tras la salida de la rectora Etelvina de Bonagas.

Según el calendario electoral publicado este miércoles, 10 de junio, y que lleva la firma del profesor Rodolfo Mendoza, presidente del Tribunal Superior de Elecciones (TSE), y la magíster Nitzia Olmos, secretaria del organismo, el periodo de proselitismo y propaganda inicia este 10 de junio y se extenderá hasta la medianoche del viernes 14 de agosto.

El periodo de postulación de candidaturas será del lunes 15 al miércoles 17 de junio. En tanto, la etapa de impugnación de candidaturas postuladas se realizará del 24 al 25 de junio.

En tanto, el periodo de impugnación de las elecciones se desarrollará del 20 al 21 de agosto, mientras que la proclamación oficial se efectuará el 28 de agosto. La toma de posesión será el 31 de agosto, según lo programado en el calendario electoral.