$!Precios de los combustibles disminuirán a partir del viernes

A partir de las 6:00 a.m. del viernes, 12 de junio, bajan los precios de los combustibles en Panamá, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

Los nuevos precios reflejan una leve disminución en comparación con el periodo anterior. La gasolina de 95 octanos queda en 1.22 (baja de 0.11), la gasolina de 91 octanos en 1.14 (baja de 0.11) y el diésel en 1.20 (baja de 0.07) por litro.

De acuerdo con la entidad, durante este periodo los precios de referencia internacionales registraron reducciones, las cuales se trasladan directamente al consumidor final.

La Secretaría Nacional de Energía reiteró que mantiene un monitoreo constante de los mercados internacionales para garantizar que los precios en Panamá reflejen únicamente los costos globales, asegurando transparencia en el proceso de cálculo.

Asimismo, recordó que los precios de los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico basado en variables internacionales y logísticas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la estabilidad energética del país.

Este nuevo precio estará vigente hasta el viernes 26 de junio de 2026 a las 5:59 a.m.