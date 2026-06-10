Incautan cargamento de armas en Tocumen procedente de Turquía que incluía fusiles y cañones

Un total de 500 fusiles, 400 cañones, así como 25 guardamanos y tornillos utilizados para el ensamblaje de armas de fuego fueron decomisados en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Autoridad Nacional de Aduanas y el DIASP.

El cargamento, procedente de Turquía, fue detectado durante labores de inspección y control en la terminal aérea, según informó la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que se mantienen las investigaciones para determinar el origen, destino y posibles responsables del envío de la mercancía.