El Minsa está aplicando doce vacunas de forma gratuita

Del 26 abril al 2 de mayo, se organizará la semana de la vacunación de las Américas, que abarca jornadas en escuela, Coif, asilos, casas hogares, inyecciones prioritaria para personal de emergencia, y residentes en áreas de difícil acceso

Yalena Ortiz
03 de febrero de 2026
En enero se ha establecido puestos de vacunación en las ferias de la comarca Madugandí y Darién

Una docena de vacunas se están aplicando de manera gratuita, dándole prioridad a niños, adolescentes, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, como parte de un programa masivo de inmunización que se ampliará con el inicio del año escolar y la Semana de Vacunación de las Américas, programada del 26 de abril al 2 de mayo.

Itzel de Hewitt, jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), señaló que en estos momentos se están colocando vacunas en las policlínicas y centros de salud a nivel nacional, dando prioridad a la población en edad escolar. Asimismo, se realiza una labor de puerta en puerta en talleres o cursos de verano (deportivos, académicos y culturales).

La actualización del esquema incluye dosis de: Tdap: adolescentes, embarazadas y adultos mayores; Neumococo: adultos y pacientes con enfermedades crónicas; MR: adolescentes y adultos mayores; VSR: adultos mayores, pacientes crónicos y embarazadas y VPH: hombres y mujeres hasta los 45 años.

A los niños también se les estará aplicando la vacuna hexavalente, rotavirus, neumococo tetravalente, hepatitis A y B, y MMR (sarampión, rubéola y paperas).

“Se hará la apertura de puestos de vacunación en centros comerciales para que las madres puedan llevar a sus niños a completar las vacunas pendientes antes del inicio del año escolar”, sostuvo Hewitt.

Agregó: “Exhortamos a los familiares de adultos mayores con movilidad reducida a acudir para colocarles la Tdap, la del virus sincitial respiratorio y el neumococo 20-valente. Estas dos últimas no están disponibles en muchos otros países y sirven para protegerlos de los virus respiratorios”.

Ante el aumento de muertes por influenza, esta es la vacuna más solicitada. Seguida del Papiloma y Sarampión
Periodo de vacunación en universidades

ml | Un total de 3,200 vacunas se colocaron durante la jornada de vacunación en la Facultad de Enfermería y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Panamá, así como en Udelas y la Universidad Interamericana de Panamá.

“La idea es llegar a los estudiantes de nuevo ingreso que estaban tomando clases de verano, a los docentes y al personal administrativo. A ellos se les aplicaron vacunas contra la fiebre amarilla, el virus del papiloma humano, la tosferina, la Tdap (tétanos, difteria y tosferina acelular), sarampión, rubéola y la Td (refuerzo contra el tétanos y la difteria)”, explicó la licenciada Itzel de Hewitt.

A los adultos mayores se les aplicó la Neumo 20, una vacuna que protege contra 20 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, causante de enfermedades como neumonía, meningitis y sepsis.

