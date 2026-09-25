El MEF liberó $7.7 millones para cubrir los pagos adeudados a los colaboradores de la UNACHI

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) informó en un comunicado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liberó aproximadamente $7.7 millones para cubrir el pago de la última quincena de agosto y las dos quincenas correspondientes a septiembre, adeudadas al personal docente y administrativo, luego de más de 43 días sin cobrar.

De acuerdo con la misiva firmada por el rector Absel Navarro, “el MEF completó la revisión legal correspondiente y remitió el expediente a la Asamblea Nacional para su evaluación y aprobación”.

Sobre la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Navarro afirmó que no recibió una convocatoria ni notificación oficial para presentarse este jueves.

“Por el contrario, la representación universitaria fue notificada formalmente para presentarse el próximo lunes a las 8:30 a.m. Por esta razón, la delegación institucional no realizó el traslado a la ciudad de Panamá”, señaló.

Igualmente, manifestó que “pese a que el tema del traslado de partida figuraba en el orden del día de la Comisión de Presupuesto, el punto no pudo ser abordado debido a la reprogramación comunicada para el inicio de la próxima semana, ocasión en la que mi representación no pudo estar presente”.

Indicó que los $7.7 millones liberados por el MEF corresponden a una primera fase de las gestiones para atender la situación presupuestaria. “Aunque el monto proyectado para garantizar la operación completa del resto del año alcanzaba los $30 millones de dólares, el MEF ha manifestado su disposición de continuar identificando las fuentes financieras necesarias para atender de forma progresiva las necesidades del presupuesto institucional”.