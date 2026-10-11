El Idaan suspende operaciones de potabilizadora en Veraguas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) suspendió temporalmente las operaciones de la planta potabilizadora de San Francisco, en Veraguas, este domingo 11 de octubre, debido a una rotura en la red de distribución.

La entidad informó que la suspensión se registró a las 11:03 a.m., y que el personal técnico inició los trabajos de reparación para atender la incidencia.

La interrupción afecta el suministro de agua potable en el distrito de San Francisco y comunidades aledañas, por lo que el IDAAN pidió comprensión a los usuarios mientras se desarrollan las labores para restablecer el servicio.