$!El Idaan refuerza el sistema de agua, Azuero no puede tomarla

El director del Idaan, Luis Santanach Bernal, informó que “la institución mantiene trabajos en toda la república, enfocados en la reparación de plantas, mejora de sistemas de acueductos y optimización de la distribución”. Igualmente señaló que ninguna provincia queda exenta de estas intervenciones, como parte de un esfuerzo integral para atender los problemas de agua en el país.

En relación con Azuero, explicó que el plan de desinfección del agua continúa en ejecución, como una estrategia a mediano plazo y detalló que “el proceso es complejo, ya que involucra aspectos químicos, biológicos, hidráulicos y estructurales; se debe completar cada etapa antes de alcanzar la desinfección total”.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró que el agua en Azuero aún no es potable. Sobre el apoyo por parte de los ingenieros del Ejército de los EE.UU., mencionó “estoy muy agradecido con el embajador americano porque nos dan la experiencia y la estructura que ellos tienen para buscar la forma para que el problema del agua en Azuero se pueda solucionar a corto plazo, el pasado lunes realizamos una reunión en línea para tratar de localizar el diagnóstico con los expertos”.