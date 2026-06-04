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El Cuarto Puente avanza con nuevas obras

A partir de este año inicia el pago del financiamiento, $300 millones por siete años, que se encuentran en un fideicomiso

El Cuarto Puente avanza con nuevas obras
Ml | Un trabajador del cuarto puente sobre el canal en la riviera Oeste del Canal de Panamá.
Yalena Ortiz
04 de junio de 2026
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