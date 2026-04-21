EE.UU. fue clave en la extradición de terrorista

A.Rodríguez | El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que Estados Unidos fue clave en la extradición del presunto terrorista libanés Ali Zaki Hage Jalil, vinculado al atentado de 1994 contra el vuelo ALAS Chiricanas. Durante una conferencia de prensa, Cabrera señaló que “nunca dejaremos de perseguirlos”, en referencia a los responsables de actos terroristas.

Sus declaraciones se dieron en representación del gobierno estadounidense tras la extradición del sospechoso. Asimismo, el diplomático destacó que “esta extradición envía un mensaje claro de parte del gobierno del presidente Donald Trump para los terroristas y criminales transnacionales de todas partes: si cometen crímenes en contra de EE. UU., nuestra gente o nuestros amigos, nunca dejaremos de perseguirlos hasta llevarlos a la justicia”.

Según el diplomático el caso, que dejó más de 20 víctimas, ahora avanza en su proceso judicial en Panamá, más de 30 años después del ataque.