$!Don Bosco y el costo de ignorar conflictos sociales

La percepción de inseguridad que hoy experimentan sectores como el corregimiento de Don Bosco no surge de manera aislada ni puede atribuirse a una sola causa, según expertos consultados.

“Estamos frente a un fenómeno multicausal asociado al rápido crecimiento urbano, la movilidad poblacional, la fragmentación comunitaria, la expansión de economías ilícitas y la presencia de grupos criminales que buscan controlar espacios y mercados ilegales”, así lo explica el criminólogo y perito forense Marcos Aurelio Álvarez.

Añade que “la percepción de inseguridad no siempre coincide con las estadísticas, pero tampoco puede ignorarse. El miedo ciudadano es una variable real que modifica las conductas cotidianas”. En tante, el sociólogo Milcíades Pinzón comentó a Metro Libre que “las causas son múltiples.

Existe una relación con el desempleo, que se mantiene en niveles preocupantes; también con las deficiencias del sistema educativo y con la desintegración familiar. No estamos frente a un problema de una sola causa, sino ante una combinación de factores sociales, económicos y familiares que favorecen la expansión de la delincuencia”.

Por su parte, el sociólogo y criminólogo Fernando Murray explica que en el corregimiento de Don Bosco se podría estar gestando un fenómeno al cual llamó “ecología criminal”, en donde la percepción de miedo surge como consecuencia de hechos criminales de alto impacto que afectan la psique colectiva y las emociones de la comunidad.