$!Docentes de la Unachi analizan demandar al Estado por impago

Docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) analizan la posibilidad de demandar al Estado por el impago de sus salarios, tras cumplir un mes y medio sin recibir remuneración.

Según el profesor Félix Estrada Kapell, de la Asociación de Profesores de la Unachi, lo último que cobraron fue la primera de octubre y con esa quedan pendientes la última de octubre y la primera de noviembre.

El dirigente sostuvo que el perjuicio es generalizado porque, aunque no han dejado de trabajar, se les descuentan compromisos bancarios y no reciben el salario.

Sobre la acción legal, Estrada Kapell aclaró que la demanda está en análisis y que no surgió solo de la asociación, sino de grupos de docentes afectados. “En estos momentos se está contemplando la posibilidad de interponer la demanda, pero los abogados son los que nos dirán directamente en qué instancia y cómo se va a presentar”, señaló.

Aseguró que más de mil docentes están afectados y que los administrativos también podrían sumarse. “Sí, hemos conversado con los administrativos y están a la vuelta también de sumarse, a hacer un solo haz de fuerza, para interponer los recursos a las instancias correspondientes”, indicó, y reiteró: “Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, estamos cumpliendo con nuestros trabajos y es justo que se nos paguen nuestros salarios, es justo y necesario”.

Por su parte, el rector Absel Navarro explicó que la universidad solicita los recursos necesarios hasta diciembre y un traslado de partida interinstitucional, ante una deuda patronal con la Caja de Seguro Social de casi 20 millones de dólares.

Contraloría

Al respecto, la Contraloría General de la República aclaró que la falta de refrendo de determinados compromisos no responde a una decisión de detener o retrasar los trámites, “sino a la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a esas obligaciones”. La institución precisó que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las gestiones para la asignación o traslado de los recursos que permitan a la Unachi contar con la disponibilidad requerida.