Distinguen a personalidades por su respaldo al Plan Libertad

El Ministerio de Gobierno (Mingob), distinguió a un grupo de personalidades que apoyaron el Plan Libertad, en la llamada “Primera Gala Patria y Libertad”, en la noche del pasado 31 de octubre en Teatro Nacional del Casco Antiguo, en Ciudad de Panamá.

Este programa que impulsa el Mingob, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), desde hace un poco más de un año, tiene como iniciativa la resocialización efectiva y reinserción de las personas privadas de libertad de diversos penales a través del trabajo, educación y oportunidad.

Durante el acto le correspondió a Jorge Torregroza, director General del Sistema Penitenciario, entregar la primera condecoración a Ricardo Tribaldos, presidente de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades.

Mientras que, desde la sensibilidad y el arte culinario de Cuquita Arias de Calvo, quien ha llevado la enseñanza, inspiración y oportunidades a los que buscan reconstruir su camino, fue tomado en cuenta para que Leslie Ruiz, beneficiara del proyecto Plan Libertad y quien estuvo acompañada por Adriana Alemán, coordinadora de Cooperación e Internacional del Mingob, entregará la segunda condecoración.

Mientras que Eucebio Isarama Sargos, beneficiario del Plan Libertad, acompañado por José Estribi, coordinador de proyectos especiales del Mingob y coordinador General de Plan Libertad, otorgó la tercera condecoración a la Pastoral Penitenciaria de la Orden de La Merced, por dedicarse a llevar la palabra de Dios y acompañamiento en los Centros Penales. Esta fue recibida por el Monseñor José Domingo Ulloa y el padre Francisco Javier Palomares.

Por otra parte, José Pino, director de Planificación del Mingob confirió la cuarta condecoración a Alma De León, Servidora Pública de carrera de la DGSP, con 25 años de servicio, por el esfuerzo para mejorar y optimizar el Sistema Penitenciario.

En la primera mención honorífica, fue para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por haber sido un aliado estratégico desde el principio y por el acompañamiento técnico y humano para impulsar la reinserción social.

Esta fue otorgada por Azihra Valdés, directora Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil del Mingob.

Además, por impulsar el arte y la creatividad como herramienta de transformación que ha sido compartida con el Plan Libertad, la ministra de Gobierno, le ofreció a María Eugenia Herrera, ministra de Cultura, la segunda mención en reconocimiento a su constante respaldo, visión de inclusión social y cultural.

Al finalizar este importante acto Alexandra Mulino y José Raúl Mulino (hijo), en representación de su madre Maricel Cohen de Mulino, Primera Dama de la República, recibieron la quinta condecoración, por la jefa de gobierno.

En esta Gala se dieron las presentaciones artísticas donde participó el conjunto típico de la Contraloría General de la República, con su talento José Valencia, deleito con su voz a los asistentes, gracias al esfuerzo sembrado por el Plan Libertad, de igual modo lo hizo el barítono Ricardo Velásquez, mientras que Osvaldo Ayala, compartió su música que hizo vibrar en esta emotiva actividad.

Fuente: Mingob