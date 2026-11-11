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Disminuyen los albergues para damnificados tras el sismo

A un mes del sismo ocurrido el pasado 9 de octubre, los albergues se han convertido en el refugio para cientos de personas que quedaron sin vivienda, las autoridades siguen brindado ayuda.

Disminuyen los albergues para damnificados tras el sismo
Cortesía | Autoridades visitando a personas en un albergue tras el sismo.
Disminuyen los albergues para damnificados tras el sismo
ML | Un albergue temporal.
Disminuyen los albergues para damnificados tras el sismo
Amilkar Rodriguez
11 de noviembre de 2026

Al menos 100 albergues permanecen habilitados en la actualidad en las provincias afectadas para brindar atención a las personas damnificadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre, informó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

De acuerdo con el funcionario, cerca de 3,900 personas permanecen en estos refugios, según el balance realizado hasta el pasado domingo. La cifra representa una reducción frente a los más de 155 albergues que llegaron a funcionar durante los momentos más críticos de la emergencia.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, indicó que “la entidad ha realizado la entrega de carpas familiares destinadas a brindar alojamiento temporal a quienes perdieron sus viviendas en su totalidad”.

Según Carles, las carpas donadas por organismos internacionales y gestionadas mediante el Despacho de la Primera Dama representan una alternativa temporal de resguardo para las familias que desean regresar a sus comunidades, aun cuando sus viviendas hayan quedado totalmente destruidas.

Por su parte, el alcalde del distrito de Tonosí, Aníbal Domínguez, una de las zonas más afectadas de la provincia de Los Santos, destacó que: “Actualmente tenemos tres albergues que, en conjunto con la empresa privada, seguimos ayudando a los damnificados. No se sabe con exactitud cuánto pueda durar; todo depende de la rapidez con que hagan las casas, pero hasta que eso no pase, nos corresponde ayudar”.

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Cantidad de personas damnificadas por provincia

ml | el informe del centro de operaciones de emergencia (coe) nacional detalla que se mantienen activos 100 albergues, mismos que están ubicados en veraguas que concentra la mayor cantidad de personas alojadas, con 1,635, seguida de los santos, con 1,153; herrera, con 359; la comarca ngäbe-buglé, con 129; coclé, con 66; y chiriquí, con 14.

el director del sinaproc explicó que se busca ubicar a las personas cerca de sus viviendas mediante la instalación de refugios modulares conocidos como rhu, traídos de estados unidos. estas estructuras se colocan junto a casas clasificadas en rojo o reportadas con colapso total.

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