$!Disminuyen los albergues para damnificados tras el sismo

Al menos 100 albergues permanecen habilitados en la actualidad en las provincias afectadas para brindar atención a las personas damnificadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre, informó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

De acuerdo con el funcionario, cerca de 3,900 personas permanecen en estos refugios, según el balance realizado hasta el pasado domingo. La cifra representa una reducción frente a los más de 155 albergues que llegaron a funcionar durante los momentos más críticos de la emergencia.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, indicó que “la entidad ha realizado la entrega de carpas familiares destinadas a brindar alojamiento temporal a quienes perdieron sus viviendas en su totalidad”.

Según Carles, las carpas donadas por organismos internacionales y gestionadas mediante el Despacho de la Primera Dama representan una alternativa temporal de resguardo para las familias que desean regresar a sus comunidades, aun cuando sus viviendas hayan quedado totalmente destruidas.

Por su parte, el alcalde del distrito de Tonosí, Aníbal Domínguez, una de las zonas más afectadas de la provincia de Los Santos, destacó que: “Actualmente tenemos tres albergues que, en conjunto con la empresa privada, seguimos ayudando a los damnificados. No se sabe con exactitud cuánto pueda durar; todo depende de la rapidez con que hagan las casas, pero hasta que eso no pase, nos corresponde ayudar”.