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Diputados evalúan iniciativa de donar un mes de salario tras el sismo

Tras las afectaciones que sufrió el país debido al terremoto, muchas familias en las provincias centrales quedaron afectadas, por lo que un diputado propone que los parlamentarios de la Asamblea Nacional donen un mes salario

Diputados evalúan iniciativa de donar un mes de salario tras el sismo
Diputados evalúan iniciativa de donar un mes de salario tras el sismo
Cortesía | Una enfermera atendiendo a un paciente.
Amilkar Rodriguez
19 de octubre de 2026

A 11 días del sismo de magnitud 7,5 que sacudió al país y dejó a decenas de familias damnificadas y estructuras colapsadas, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, propuso que los 71 diputados de la República donen un mes de salario para contribuir con la asistencia a las comunidades afectadas.

Vásquez explicó que “si los 71 diputados lo hicieran, estaríamos hablando de $497 mil dólares o $355 mil si le quitamos los impuestos. Eso sería una ayuda fenomenal y un mensaje que cambiaría fuertemente la imagen de la Asamblea”.

Al respecto, el diputado José Pérez Barbonie señaló: “si bien es cierto la idea es positiva, que los diputados que tengan la capacidad de donar den todo el salario o parte del mismo, hay que destacar que hay legisladores que estamos ayudando con parte de nuestra quincena y la estamos haciendo llegar a diferentes puntos”.

Por su parte, el diputado Raphael Buchanan afirmó que “actualmente estoy ayudando en varios sectores de la ciudad, a comunidades que también se vieron afectadas, igual he apoyado en zonas del interior. Con lo que hemos donado ya superamos nuestro salario, pero definitivamente la iniciativa es buena”.

En tanto, el diputado Manuel Cheng manifestó que: “En mi caso yo puedo aportar algo, quizás hasta los mil, con mucho sacrificio, porque yo no soy empresario, yo sí dependo de mi salario, pero igualmente estoy apoyando en todo como lo han hecho el resto de los diputados”.

Si los 71 diputados donan su salario sería un monto cercano a los $355 mil, contemplando que hay que descontar el impuesto
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ml | En el año 2020,ante las restricciones de movilidad, y la pérdida de ingresos de numerosos trabajadores por la pandemia, el Órgano Legislativo debatió propuestas para brindar alivio económico a la población afectada por la crisis. Una de las principales iniciativas fue el proyecto de ley 295, aprobado en tercer debate el 31 de marzo de 2020, que contemplaba la suspensión temporal del pago de servicios públicos, como la electricidad, la telefonía y el internet, para determinados sectores afectados por la emergencia. La propuesta también incluyó disposiciones relacionadas con el apoyo económico a trabajadores de comercios cuyas actividades habían sido suspendidas. Asimismo se planteó que los funcionarios que ganaban más del mil apoyaran al fondo solidario.

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