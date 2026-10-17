Sismo en Panamá: más de 20 mil personas afectadas y 7,406 viviendas evaluadas

Más de 20 mil personas afectadas, 7,406 viviendas evaluadas y 619 centros educativos con daños forman parte del balance preliminar de las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre en Panamá.

El informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con cifras hasta el 16 de octubre, también reporta 27 personas lesionadas, una fallecida y 42 centros de salud afectados.

En cuanto a la atención humanitaria, se contabilizan 52 albergues y 3,750 personas alojadas en estos espacios, según el resumen ejecutivo. Además, se han transportado más de 148,900 libras de ayuda humanitaria por vía aérea y más de 331 toneladas por vía terrestre.

El balance también registra 72 comunidades atendidas, así como la identificación de 72 embarazadas y 803 personas con discapacidad mediante los indicadores de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Afectaciones por provincia y región

Veraguas registra 669 viviendas evaluadas, 192 centros educativos y 22 centros de salud afectados. También se reportan daños en siete edificios gubernamentales, 10 iglesias y nueve puentes. En esta provincia se contabilizan 29 albergues, con 2,595 personas alojadas.

En Coclé se han evaluado 468 viviendas y se reportan 17 personas lesionadas, 32 centros educativos y dos centros de salud afectados. Además, hay daños en 17 edificios gubernamentales, 14 iglesias y seis puentes. La provincia cuenta con cuatro albergues y 108 personas alojadas.

En Los Santos, el informe registra 2,638 viviendas evaluadas, seis personas lesionadas y una fallecida. También se reportan 35 centros educativos, cuatro centros de salud, 28 edificios gubernamentales y dos iglesias afectados. En esta provincia hay 13 albergues con 644 personas.

Para Panamá y Darién se reportan 1,547 viviendas evaluadas, una persona lesionada, tres centros de salud y cinco iglesias afectados. El informe también menciona 407 viviendas con daño total, 32 deslizamientos y tres comunidades incomunicadas.

En Chiriquí se contabilizan 310 viviendas evaluadas, 87 centros educativos y tres centros de salud afectados, además de 47 edificios gubernamentales con daños.

En Bocas del Toro se reportan 18 viviendas evaluadas, 25 centros educativos, dos centros de salud y nueve iglesias afectados, así como 44 afectaciones viales.

Por su parte, en Colón y Guna Yala se registran 19 viviendas evaluadas, dos personas lesionadas, tres centros de salud, cuatro iglesias y 23 edificios gubernamentales afectados. También se reportan dos albergues con 220 personas alojadas.

En Herrera se contabilizan 27 viviendas evaluadas y 91 centros educativos afectados. El informe incluye, en un comentario asociado, otras cifras de viviendas evaluadas y personas afectadas que requieren validación territorial.

En Panamá Oeste se reportan 76 viviendas evaluadas, 18 centros educativos y tres edificios gubernamentales afectados, mientras que en la comarca Ngäbe Buglé se registran 35 viviendas evaluadas, 51 centros educativos y un centro de salud afectados.

Continúa la asistencia humanitaria

El COE Nacional indicó que los equipos de emergencia y los estamentos de seguridad continúan con las labores de atención bajo el liderazgo del Gobierno Nacional.

El balance también destaca la cooperación internacional de Estados Unidos, México, Costa Rica y Venezuela en la respuesta a la emergencia.

Las autoridades precisaron que las cifras son preliminares y están sujetas a actualización.