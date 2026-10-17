Suspenden desfiles patrios en San Francisco de Veraguas y Parita tras el sismo

Los desfiles patrios programados para noviembre fueron suspendidos en los distritos de San Francisco, en Veraguas, y Parita, en Herrera, como medida preventiva ante la emergencia sísmica que enfrenta el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

En San Francisco, el municipio anunció la cancelación de los desfiles previstos para los días 3, 4 y 28 de noviembre de 2026. La decisión fue comunicada por la administración municipal, en conjunto con el alcalde y los seis representantes de corregimiento.

La medida responde al estado de emergencia nacional y busca priorizar la seguridad y la solidaridad con las familias afectadas por el movimiento telúrico.

Por su parte, en el distrito de Parita se suspendieron los desfiles del 3 y 4 de noviembre por razones de seguridad. Sin embargo, se mantendrán los actos protocolares en el Palacio Municipal.

Según el anuncio, el 3 de noviembre, a las 8:00 a.m., se conmemorará la Separación de Panamá de Colombia, mientras que el 4 de noviembre, a la misma hora, se realizarán los actos por el Día de los Símbolos Patrios, con la participación de Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

Las autoridades de Parita también invitaron a las familias a colocar banderas en sus hogares como muestra de solidaridad con las personas afectadas por el sismo.