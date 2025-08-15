$!Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La actividad, que se realizó ayer de 9:00 a.m. a 12:00 m., permitió a los representantes de 17 empresas recorrer diferentes áreas, como: Gelabert, Villa Guadalupe, el puente rojo, El Poderoso, la cárcel de Tinajitas, Nuevo Veranillo, el lago de Los Andes, Don Bosco, 9 de Enero, Cerro Cocobolo, entre otros puntos de los nueve corregimientos donde se ejecutarán las labores de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los desechos.El objetivo fue ofrecer información directa y precisa sobre las condiciones actuales y las necesidades del servicio, para que los proponentes puedan presentar sus ofertas técnicas y económicas basadas en la realidad del distrito. El pliego de cargos de esta licitación, publicado en el portal de PanamaCompra, establece que la empresa adjudicada deberá implementar un sistema moderno, eficiente y sostenible.