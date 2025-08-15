Nacionales

Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura

EL pasado 31 de julio se subió al portal de Panamá Compra el pliego de licitación con los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas, la concesión tendrá una duración de 20 años, con un monto estimado de B/. 315millones

Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura
JM | Personal de la Alcaldía de San Miguelito brindó información a los empresarios y autoridades durante una visita de campo en uno de los puntos establecidos.
Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura
JM | Alcaldesa de San Miguelito y autoridades del distrito.
Amilkar Rodriguez
15 de agosto de 2025

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, junto con representantes de corregimientos, diputados del circuito y miembros de 17 empresas interesadas en la licitación de recolección de desechos, realizaron ayer una visita de campo a once puntos estratégicos.

El objetivo fue conocer de cerca las falencias en la disposición de la basura en el lugar.

Hernández mencionó: “Estamos en búsqueda de una empresa nueva y responsable que limpie el distrito, y como parte de los procesos de licitación es realizar una visita de campo”. También señaló que “es importante demostrar lo accidentado del territorio, los retos y las dificultades que estas empresas van a tener con la movilización de los equipos de limpieza”.

Con respecto a si la cuota para los residentes aumentaría, la alcaldesa indicó que para que eso suceda debe haber una consulta ciudadana y la aprobación del Concejo Municipal. Aclaró que no está previsto en los primeros años de la licitación, ya que es necesario que la comunidad tenga un resultado tangible antes de llevar el tema a propuesta.

Asimismo, reiteró que existen todas las garantías para que no vuelva a suceder una mala recolección con la empresa ganadora, ya que no se están tomando las mismas decisiones que se hicieron hace 25 años. Subrayó que es improbable que la empresa “Revisalud” gane la licitación nuevamente, aunque participe.

  • $!Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura
  • $!Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura
La visita de las empresas es un acercamiento inicial y una búsqueda de interés para saber si cuentan con los requisitos
Puntos recorridos durante la visita de campo

ML | La actividad, que se realizó ayer de 9:00 a.m. a 12:00 m., permitió a los representantes de 17 empresas recorrer diferentes áreas, como: Gelabert, Villa Guadalupe, el puente rojo, El Poderoso, la cárcel de Tinajitas, Nuevo Veranillo, el lago de Los Andes, Don Bosco, 9 de Enero, Cerro Cocobolo, entre otros puntos de los nueve corregimientos donde se ejecutarán las labores de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los desechos.

El objetivo fue ofrecer información directa y precisa sobre las condiciones actuales y las necesidades del servicio, para que los proponentes puedan presentar sus ofertas técnicas y económicas basadas en la realidad del distrito. El pliego de cargos de esta licitación, publicado en el portal de PanamaCompra, establece que la empresa adjudicada deberá implementar un sistema moderno, eficiente y sostenible.

11
Puntos fueron los recorridos durante la visita de campo.
Tags:
Basura
|
crisis de basura
|
basura en Panamá
|
Basura cero
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR