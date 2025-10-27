Detienen en Chiriquí a familiares y dirigentes del Suntracs

Mediante un comunicado, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares informó la detención de cuatro personas la madrugada de este lunes 27 de octubre. Se trata de Abdiel Bethancourt y José Palacio, Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa del dirigente Jaime Caballero, quien desde el pasado 17 de mayo se encuentra bajo detención provisional por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros.

Las detenciones se realizaron en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, por personal de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional. Luego de la detención, circuló un audio en las redes del gremio de trabajadores, atribuido a Jaime Caballero, quien se encuentra en La Mega Joya, donde calificó los hechos de “descaro terrible”.

“Todo esto es persecución política y me tiene en este lugar; tratan de presionarme capturando a mi hija y mi mujer, pero no lo van a lograr”, manifestó Caballero en el audio.

El Suntracs, por su parte, afirmó que con estas acciones “lo que se quiere impedir es que el SUNTRACS no negocie una nueva Convención Colectiva que siga mejorando los salarios de los obreros y sus condiciones de trabajo”.