Destituciones de docentes veragüenses, en etapa final

Al menos 38 docentes de la provincia de Veraguas quedarán oficialmente destituidos luego de que fuera rechazado un recurso de amparo de garantías presentado contra su separación del cargo, confirmó la asesora legal del Ministerio de Educación (Meduca) Nilka González.

González señaló que “como institución, vamos a dar continuidad a los procesos, mismos que se encuentran en la última etapa y consiste en la elaboración del decreto de personal mediante el cual se hace formal la destitución del cargo a los docentes y posteriormente, se les hará llegar el documento correspondiente”.

Ante la situación, Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores Veragüenses (AEVE), aseguró que: “Ninguno de los educadores ha cometido delito alguno. Incluso, ya existen fallos en los que se establece que se están vulnerando los derechos de los docentes. Nos encontramos ante una situación en la que la justicia en Panamá es selectiva y donde el poder Ejecutivo influye en las decisiones de los magistrados”.

El dirigente expresó “continuaremos la lucha y esperaremos que la ministra emita los decretos de destitución para acudir a la Sala Tercera. También presentaremos otros recursos a nivel internacional”.

En tanto, Abundio Concepción Lam, subsecretario general de AEVE, indicó, “vamos a proceder ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y por supuesto ante la Corte Suprema de Justicia, tanto mediante acciones de amparo como de nulidad, porque el derecho a huelga está consagrado en la constitución política de la República”.

Asimismo, subrayó: “Queremos conocer la sentencia del Tribunal Superior para saber cuáles fueron los argumentos de los magistrados para revocar ese amparo. Consideramos que todavía no existe una afectación directa, ya que la segunda resolución contra la que presentamos el recurso solo contiene la solicitud de destitución. Sin embargo, la primera resolución emitida el año pasado por los directores sí nos afectó a mí y a otros compañeros, porque nos dejó sin salario y vulneró nuestra presunción de inocencia”.