Desarticulan red que metía drogas en las maletas de los pasajeros

Los operativos también se dieron en otras zonas del país, entre ellos, la provincia de Veraguas y Panamá Oeste

Cortesía | Unidades de la Policía Nacional durante parte del operativo para desarticular organizaciones criminales ligadas al tráfico internacional.
AFP | Unidades del Servicio Nacional Aeronaval.
Amilkar Rodriguez
14 de noviembre de 2025

En una operación antidroga realizada el pasado 12 de noviembre, las autoridades panameñas aprehendieron un total de 59 personas por presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, informó el Ministerio Publico (MP).

Según el MP de los detenidos, 25 laboraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 10 habían sido separados previamente y 15 laboraban al momento de las detenciones.

¿Cómo operaban?

El fiscal antidroga Julio Villarreal detalló que el grupo criminal operaba dentro del aeropuerto mediante una práctica conocida como “colillaje”, modalidad en la que los colaboradores implicados intercambiaban etiquetas de equipaje para introducir maletas cargadas con droga en los vuelos internacionales. El fiscal explicó que esto ocurría cuando el viajero ya había entregado su maleta para el embarque, en ese momento, los trabajadores del aeropuerto retiraban la colilla original y la colocaban en otra maleta que ya contenía la sustancia ilícita.

Por su parte, el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Irving Castillo, subrayó que el “colillaje” es una técnica que ha sido detectada en varios aeropuertos internacionales y que requiere un alto grado de coordinación entre los implicados dentro de las terminales aéreas para evadir los controles de seguridad.

En tanto, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que además de las aprehensiones, durante los allanamientos nexos a la red criminal se logró la incautación de drogas, armas, municiones, dinero en efectivo, equipos tecnológicos y artículos de alto valor, presuntamente adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico.

Cabe señalar que estas diligencias forman parte de los operativos “Eros” (con 44 aprehendidos) y “Colibrí” (con 15 aprehendidos), ambos vinculados a una misma red criminal.

SENAN supera las 50 toneladas de droga incautadas en lo que va del 2025

ML | En lo que va del 2025, según el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se ha logrado la incautación de más de 50 toneladas de sustancias ilícitas, una cifra que refleja el incremento de las operaciones marítimas y aéreas orientadas a frenar el paso de cargamentos enviados por organizaciones criminales que utilizan el territorio panameño como ruta de tránsito.

De acuerdo con reportes oficiales, la mayoría de las incautaciones se han realizado en áreas estratégicas del Pacífico panameño, en sectores como las costas de Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste, donde se ha detectado un aumento en el desplazamiento de lanchas rápidas y embarcaciones. Estas unidades suelen ser empleadas por redes vinculadas a carteles internacionales.

Estas operaciones se desarrollan tras diferentes investigaciones que se vienen realizando desde el 2023, informó el Ministerio Público.
