Derogación del decreto de apps de transporte abre nuevo debate

El presidente de la República, José Raúl Mulino, derogó el Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, que reglamentaba el servicio de transporte público selectivo de lujo solicitado a través de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el objetivo de abrir el tema a un periodo de consulta ampliada con todos los sectores involucrados.

“Se hace necesario dejar sin efecto inmediato esta disposición y recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público, que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios”, indica textualmente el nuevo Decreto Ejecutivo N.° 11 de hoy, 20 de abril.

El texto ordena una mesa de trabajo que incluirá a los ministerios de Gobierno, Economía y Finanzas, y Comercio e Industrias, así como a la ATTT y la DGI, los cuales deberán convocar a todas las partes y, en 90 días, presentar una propuesta de regulación para el servicio.

Ante este escenario, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), Jorge Dimas Collado, expresó sentirse decepcionado tras la decisión tomada por el Ejecutivo: “Nosotros hemos peleado por una regulación porque existe una competencia ilegal, una piratería rampante y el sector selectivo ya no aguanta más. Nosotros tenemos que consultar a la Junta Directiva y a la Asamblea General para ver qué decisiones vamos a tomar, pero seguiremos insistiendo con esta regulación”.

José Gabriel Lezcano, de la Unión de Conductores de Plataformas Digitales de Transporte y Similares (UCOPLADIS), dijo que le “parece un paso acertado por parte del presidente retomar el análisis de una regulación para plataformas. Es lo mejor que ha hecho, pero esperemos que se respete el diálogo y que incluya a los conductores de plataforma”.