Defensores de los animales realizarán protesta pacífica en La Chorrera este sábado

Este sábado, 9 de agosto, distintos grupos dedicados a la defensa y protección de los animales realizarán una protesta pacífica, en el Parque Libertador, en La Chorrera.

Yahaira Guerra, del Grupo Huellas, indicó que “la acción se convoca debido a que los animales del distrito siguen muriendo sin recibir ayuda. No se cumple con la Ley 70 ni la 138 sobre protección de animales”.

Guerra indicó que se concentrarán en el área del parador fotográfico, a las 5:00 p.m. “Exigimos que se cumplan las leyes que velan por nuestros animales”, añadió la activista.

Colitas y Adopciones del Oeste también forman parte de la organización de este movimiento.