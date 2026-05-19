Defensora del Pueblo aboga por televisores para los reos: “Estar privado de libertad no priva de los demás derechos”

Tras una visita a diversos centros penitenciarios, la defensora del pueblo, Ángela Russo, visibilizó las necesidades de la población reclusa y generó debate al defender el acceso de los internos a la recreación, específicamente ante la proximidad del Mundial de Fútbol.

Russo señaló que muchos privados de libertad se encuentran “aprensivos” ante la posibilidad de perderse el evento deportivo debido a la falta de televisores operativos en los penales. “No estoy criticando a ninguna autoridad, sino que no tienen las televisiones disponibles; el motivo no lo sé. Sin embargo, conseguirles un televisor es algo muy fácil de resolver”, apuntó la funcionaria, recordando que el interés por el Mundial incluye también a los reos.

La postura de la defensora fue cuestionada por sectores de la prensa, quienes argumentaron que las prisiones albergan a personas que cumplen condenas por delitos graves y que estos centros no son lugares de esparcimiento turístico. Ante esto, Russo se mantuvo firme en su posición:

“El hecho de estar privado de libertad no me priva de los demás derechos. Yo estoy privado de libertad, pero mantengo mi derecho a la salud, a la educación e incluso a la recreación. La recreación es súper importante para todos y cada uno de nosotros”, enfatizó.

Al ser consultada sobre si este beneficio debería aplicar de igual forma para internos condenados por homicidio o violación, la defensora aclaró que la condición humana y los derechos fundamentales no se pierden por el historial delictivo.

“Sea el delito que se haya cometido, como privado de libertad una persona tiene derecho a todos los demás derechos. El centro penitenciario puede establecer directrices en su momento, pero el Mundial es un evento histórico y algo que a todo el mundo le interesa”, concluyó Russo.