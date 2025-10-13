Defensor del Pueblo de Panamá es electo director regional para el Caribe y América Latina del IOI

El Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, fue elegido director regional para el Caribe y América Latina del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), organización mundial que agrupa a más de 200 instituciones de Ombudsman de más de 100 países.

En la comunicación oficial enviada desde Viena por Ulrike Grieshofer, directora ejecutiva del IOI, se destaca la labor y el compromiso del Defensor panameño.“El IOI valora altamente el compromiso que usted ha demostrado con nuestra organización. Su disposición y deseo de fortalecer el concepto del Ombudsman en el ámbito internacional son un gran activo para el IOI”, señala la misiva firmada por la Secretaría General del Instituto.Con esta designación, Leblanc González se incorpora a la Junta Directiva del IOI, integrada por representantes de todas las regiones del mundo, desde donde impulsará iniciativas de cooperación, promoción de los derechos humanos y fortalecimiento institucional entre las defensorías del Caribe y América Latina.

El Instituto Internacional del Ombudsman, fundado en 1978 y con sede en Viena, Austria, está organizado en seis regiones: África, Asia, Australasia y el Pacífico, Europa, Caribe y América Latina, y América del Norte.

Su misión es fortalecer la independencia, la colaboración técnica y la capacidad de las instituciones defensoras del pueblo en todo el mundo.