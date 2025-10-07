Decomiso y aprehensiones en Operación Asedio I

Dentro de la Operación Asedio I, la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo diez diligencias de allanamientos en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en busca de armas de fuego, drogas y personas requeridas por la comisión de delitos.

La Policía Nacional informó que como resultado de la operación se dio con el decomiso de dos drones, radios de comunicación, pesas digitales, dinero en efectivo, presuntas sustancias ilícita y otros indicios.

Entre los aprehendidos, según la entidad, figuran dos personas que mantienen oficios pendientes por delitos contra la seguridad colectiva y contra la vida y la integridad personal.